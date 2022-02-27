Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» Борис Соколов

Борис Соколов не дожил до своего 78-летия всего пару недель. Причины смерти и место прощание с артистом пока не названы.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 февраля 2022 г. скончался народный артист России, добрый, удивительный человек Борис Соколов. Борис Михайлович Соколов – один из выдающихся актеров Ленинграда-Петербурга. Об артисте писали, как о блестящем исполнителе героев своего времени. Его очень любили за великолепный юмор, за мощный талант, за добродушие, спокойствие и теплоту», — говорится в сообщении театра.

Актер начал свою карьеру в киевском театре в возрасте 20 лет. Затем он переехал в Москву и окончил ГИТИС. 45 лет — с 1977 года, Борис служил в театре им. В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, параллельно снимаясь в кино.

Широкую известность Соколову принесли роли в фильмах «Синдикат-2», «Крот» и «Крот-2», «Преодоление», а также сериалах «Мужчины не плачут», «Черный ворон», «Улицы разбитых фонарей» и многих других.