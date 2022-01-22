Умер звезда «Мушкетеров» Арнис Лицитис

Близкий друг артиста, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис, опубликовал сообщение в Facebook, в котором рассказал о смерти Арниса.

«Нас покинул выдающийся актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Трудно что-либо говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино», — написал Зигизмундс.

Причины сметри актера не называются, известно, что он скончался в родном городе — Риге.

Арнис Лицитис родился в столице Латвии в 1946 году. Окончив Рижскую среднюю школу и театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола, актер долгое время работал в местном драматическом театре.

В кино Арнис дебютировал еще в 1965 году в картине «Двадцать лет спустя», но настоящий успех пришел к нему в середине 80-х. Из-за интересной европейской внешности Лицитис был широко востребован в советской киноиндустрии. Он также был единственным латышским актером, которого не приходилось дублировать, так хорошо Арнис знал русский язык.

Российскому зрителю артист был знаком по ролям в фильмах «Долгая дорога в дюнах», «Признать виноватым, «Затерянный в Сибири», а также по сериалам «Ранетки» и «Инквизитор».