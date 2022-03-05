Умер звезда сериала «Хорошие времена» Джонни Браун

«Для нас это пока не реально. Будет что сказать, но не сейчас. Папа был самым лучшим. Мы очень сильно его любим», — отметила дочь артиста.

Джонни Браун стал кумиром Америки после роли Натана Букмана в комедийном ситкоме «Хорошие времена», популярном в начале 1970-х. Актер также снялся в множестве других успешных проектах и построил карьеру музыканта, долгие годы выступал на Бродвее.

Легендарный артист родился в Санкт-Петербурге, штат Флорида, а вырос в штате Нью-Йорк. Известными работами Джонни стали: драма 1966 года «Человек по имени Адам», которая принесла ему первую известность в киноиндустрии, «Охотники за привидениями», «Потерянное блюдце», а также участия в различных телешоу конца 90-х, включая «Шоу Джейми Фокса», «Сестра, сестра», «Лунный свет», «Семейные дела», «Мартин».