Умер звезда фильма «Прослушка» Майкл Каннет Уильямс

Компания HBO, с которой актер сотрудничал 20 лет уже выразила свои соболезнования. Примечательно, что Майкл должен был сыграть в сериале Прослушка лишь небольшую роль, но талант актера так приглянулся зрителям и продюсерам, что он стал одним из полноценных персонажей. Его фирменный шрам на лице артист получил в возрасте 25 лет во время драки в баре.