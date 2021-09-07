Умер звезда фильма «Прослушка» Майкл Каннет Уильямс
Тело 54-летнего актера было найдено его племянником в его нью-йоркской квартире. Майкл не скрывал свою многолетнюю борьбу с зависимостью. Уильямс за свою карьеру сыграл более 50 ролей в фильмах и более 30 — в телесериалах. Наиболее известными его ролями были Омар Литтл в сериале «Прослушка» и Альберт Уайт в «Подпольной империи».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: КиноПоиск
О кончине артиста сообщил New York Post. Актерские достижения Уильямса оценивались высоко — он даже был номинирован на предстоящую премию «Эмми» за роль второго плана в сериале «Страна Лавкрафта». Церемония вручения премии состоится 19 сентября, До этого у актера было три номинации на премию.
Компания HBO, с которой актер сотрудничал 20 лет уже выразила свои соболезнования. Примечательно, что Майкл должен был сыграть в сериале Прослушка лишь небольшую роль, но талант актера так приглянулся зрителям и продюсерам, что он стал одним из полноценных персонажей. Его фирменный шрам на лице артист получил в возрасте 25 лет во время драки в баре.
Фото и видео: Rambler, КиноПоиск, Global Look Press