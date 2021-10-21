Умер звезда фильма «Ключи от рая» Волдемар Лобиньш

Владимир Лобиньш, известный зрителям как Волдемар Лобиньш, родился в 1938 году в Тверской области. С 1963 года он работал в рижском ТЮЗе. Актер начал карьеру в кино с картины «Отец солдата», где дебютировал в 1964 году в эпизодической роли. В дальнейшем стал звездой многих известных фильмов: «Театр», «Незаконченный ужин», «Заговор послов», «Мастер», «Утро долгого дня», «Республики Вороньей улицы» и других.