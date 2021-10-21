Умер звезда фильма «Ключи от рая» Волдемар Лобиньш
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Фото: Edvins Lobins/Facebook
«Вот и еще один жизненный этап завершился. Вчера ушел из жизни мой дядя Владимир Лобиньш (многим известный как Voldemars Stars). Вечная память!», — написал родственник артиста в Facebook. Актер скончался в Латвии, причину смерти родственники пока не огласили.
Фото: Кадр из фильма «Чинара»
Владимир Лобиньш, известный зрителям как Волдемар Лобиньш, родился в 1938 году в Тверской области. С 1963 года он работал в рижском ТЮЗе. Актер начал карьеру в кино с картины «Отец солдата», где дебютировал в 1964 году в эпизодической роли. В дальнейшем стал звездой многих известных фильмов: «Театр», «Незаконченный ужин», «Заговор послов», «Мастер», «Утро долгого дня», «Республики Вороньей улицы» и других.
Фото и видео: Facebook, Kinopoisk, кадры из фильмов