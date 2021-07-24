Умер сооснователь группы «Ласковый май» Алексей Мускатин

Один из создателей популярной в 80-х и 90-х годах российской поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил о смерти своего друга и коллеги Алексея Мускатина.

«Только что мне сообщили, что на 60-м году жизни ушел из жизни великолепный мой друг, один из самых первых, кто протянул мне руку помощи после того, как я работал в группе «Мираж» директором, Лёша Мускатин. Благодаря Лёше, который привёл меня во Фрунзенский райком комсомола, я стал художественным руководителем центра досуга «Арсенал», где он был директором», — написал Разин в своем Instagram.