Умер сооснователь группы «Ласковый май» Алексей Мускатин
Один из создателей популярной в 80-х и 90-х годах российской поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил о смерти своего друга и коллеги Алексея Мускатина.
«Только что мне сообщили, что на 60-м году жизни ушел из жизни великолепный мой друг, один из самых первых, кто протянул мне руку помощи после того, как я работал в группе «Мираж» директором, Лёша Мускатин. Благодаря Лёше, который привёл меня во Фрунзенский райком комсомола, я стал художественным руководителем центра досуга «Арсенал», где он был директором», — написал Разин в своем Instagram.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
По какой именно причины скончался продюсер Андрей не сообщил.
Известно, что Алексей долгое время страдал от продолжительной болезни. «Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея. Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа «Ласковый май». Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют. Лёша, мы будем всегда тебя помнить. Группа «Ласковый май», «Дискотека «Союз» и все твои друзья-артисты скорбят. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны. Царствие ему Небесное», — добавил Андрей.
Алексей Мускатин был одним из первых российских музыкальных продюсеров. Более 40 лет назад он организовал свой первый концерт для группы «Машина времени». За свою карьеру он успел поработать со множеством известных звезд: Владимиром Высоцким, Аллой Пугачевой, группой «Аквариум», Иосифом Кобзоном, Ларисой Долиной и другими.
Фото и видео: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram