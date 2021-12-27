Умер режиссер «Далласского клуба покупателей» и «Большой маленькой лжи» Жан-Марк Валле

Жан-Марк Валле являлся создателем одних из самых популярных фильмов и сериалов по всему миру. В арсенале его творений находятся такие фильмы, как: «Далласский клуб покупателей», за который его номинировали на «Оскар» в 2014 году, «Молодая Виктория», «Дикая», «Кафе де Флор». А также «Большая маленькая ложь», получившая премию «Эмми» в 2017 году, и мини-сериала «Острые предметы», который стал его последней вышедшей работой в 2018 году.

Однако это не единственное чем, он известен в сфере кино индустрии. Также Жан-Марк успел сняться в четырех фильмах, а также занимался монтажом и стал сценаристом для нескольких картин.

Режиссер и продюсер родился и жил в Канаде, где и неожиданно для всех скончался в возрасте 58 лет. Об этом изданию Associated Press сообщил его представитель. Смерть произошла утром 26 декабря, в его загородном доме в провинции Квебек, где его и нашли близкие. Причина на данный момент остается неизвестной.