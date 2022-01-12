passion.ru
1 мин.

Умер правнук Льва Толстого, отказавшийся торговать фамилией

Сергей Толстой, сын Веры Толстой, дочери знаменитого писателя, скончался накануне в США. Правнук Льва Толстого прожил 99 лет.
Умер правнук Льва Толстого, отказавшийся торговать фамилией

Сергей Толстой умер в хосписе, расположенном в пригороде Вашингтона. По информации The Washington Post, мужчина был тяжело болен, имел проблемы со зрением, слухом и сердцем.

Сергей Толстой родился в октябре 1922 года за пределами России. После Второй мировой войны проводил время в Париже, общался с отпрысками богатых семей. Толстой любил азартные игры, которые с годами стали его главным делом. Внук писателя подрабатывал переводами на русский, но определенной профессии не получил.

Умер правнук Льва Толстого, отказавшийся торговать фамилией

Фото: Viktor Gritsuk/Global Look Press

В шестидесятые он переехал в Соединенные Штаты, там делал ставки на лошадиные бега. Больших денег не заработал, и в последние годы Толстой, получая пособие, оказался в социальном жилье. Семьи и детей у него не было, хотя, по его словам, в прежнее время многие богатые женщины хотели выйти за него замуж ради престижной фамилии. «Они желали выйти за меня замуж и стать графиней Толстой. Сейчас уже слишком поздно, но тогда я мог бы стать миллионером», — говорил внук писателя.

Фото: Global Look Press, Pixabay

Новости партнеров
О чем говорят