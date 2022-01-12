Умер правнук Льва Толстого, отказавшийся торговать фамилией

В шестидесятые он переехал в Соединенные Штаты, там делал ставки на лошадиные бега. Больших денег не заработал, и в последние годы Толстой, получая пособие, оказался в социальном жилье. Семьи и детей у него не было, хотя, по его словам, в прежнее время многие богатые женщины хотели выйти за него замуж ради престижной фамилии. «Они желали выйти за меня замуж и стать графиней Толстой. Сейчас уже слишком поздно, но тогда я мог бы стать миллионером», — говорил внук писателя.