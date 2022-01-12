Умер правнук Льва Толстого, отказавшийся торговать фамилией
Сергей Толстой умер в хосписе, расположенном в пригороде Вашингтона. По информации The Washington Post, мужчина был тяжело болен, имел проблемы со зрением, слухом и сердцем.
Сергей Толстой родился в октябре 1922 года за пределами России. После Второй мировой войны проводил время в Париже, общался с отпрысками богатых семей. Толстой любил азартные игры, которые с годами стали его главным делом. Внук писателя подрабатывал переводами на русский, но определенной профессии не получил.
Фото: Viktor Gritsuk/Global Look Press
В шестидесятые он переехал в Соединенные Штаты, там делал ставки на лошадиные бега. Больших денег не заработал, и в последние годы Толстой, получая пособие, оказался в социальном жилье. Семьи и детей у него не было, хотя, по его словам, в прежнее время многие богатые женщины хотели выйти за него замуж ради престижной фамилии. «Они желали выйти за меня замуж и стать графиней Толстой. Сейчас уже слишком поздно, но тогда я мог бы стать миллионером», — говорил внук писателя.
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