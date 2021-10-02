Умер парализованный после инсульта звезда «Тайн дворцовых переворотов» Андрей Дубовский

Стало известно о смерти звезды серии фильмов «Тайны дворцовых переворотов» Андрея Дубовского. Артист снимался до начала нулевых, а затем в 44 года перенес инсульт. Его парализовало, и последние 20 лет Андрей Дубовский был прикован к постели.

О том, что Андрей Дубовский скончался на 65 году жизни, рассказал в соцсетях его друг и коллега Андрей Заводюк. Причину смерти он не указал.

Дубовский был выпускником ГИТИСа, он окончил вуз в 1980 году. Сразу после выпуска пополнил труппу Центрального академического театра Советской Армии, где прослужил до 1987 года. Затем Дубовский перешел в коллектив театра имени Пушкина.

Параллельно с этим актер снимался в кино. Дебют состоялся в 1979 году. Известность принесли уже первые роли. Андрей Дубовский сыграл сына знаменитого скрипача Джузеппе Страдивари в детективном сериале «Визит к Минотавру», лорда Джулиана Уэйда в «Одиссее капитана Блада» и Миллезимо в «Тайнах дворцовых переворотов». Его фильмография состояла из 17 картин.

Где и когда пооронят артиста, а также место и дата прощания с ним будут объявлены позднее.