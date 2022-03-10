Умер отец Елены Яковлевой: раздавленная горем актриса не сможет его похоронить

61-летняя звезда "Склифосовского" редко делится фактами из личной жизни. Женщина предпочитает разговаривать с аудиторией на темы театра и кино, делиться фотокарточками природы и своих домашних питомцев. Однако на этот раз актриса Елена Яковлева поразила фанатов и призналась, что переживает страшную потерю: скончался ее родной отец. В личном микроблоге в Instagram народная артистка выложила мрачную фотографию неба и призвала о помощи. "Дайте мне возможность похоронить моего отца", - молит она. Поклонники поддержали российскую звезду и пожелали ей сил и терпения: "Я вам сочувствую от всего сердца", "Мы всегда рядом с вами, даже мысленно".