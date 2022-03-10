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Умер отец Елены Яковлевой: раздавленная горем актриса не сможет его похоронить

Российская актриса театра и кино Елена Яковлева сообщила о трагедии в семье. Скончался ее отец. Помимо того, что артистка и так тяжело переживает потерю, она еще и не может похоронить родителя.
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Слайд, который
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Елена Яковлева

Фото: Global Look Press

61-летняя звезда "Склифосовского" редко делится фактами из личной жизни. Женщина предпочитает разговаривать с аудиторией на темы театра и кино, делиться фотокарточками природы и своих домашних питомцев. Однако на этот раз актриса Елена Яковлева поразила фанатов и призналась, что переживает страшную потерю: скончался ее родной отец. В личном микроблоге в Instagram народная артистка выложила мрачную фотографию неба и призвала о помощи. "Дайте мне возможность похоронить моего отца", - молит она. Поклонники поддержали российскую звезду и пожелали ей сил и терпения: "Я вам сочувствую от всего сердца", "Мы всегда рядом с вами, даже мысленно".

Елена Яковлева не стала вдаваться в подробности о фактах кончины родителя: она не назвала ни причину смерти отца, ни дату, сообщает 7дней. Эти детали – далеко не самое важное, о чем стоит думать. Проблема заключается в том, что отец актрисы умер за пределами страны и у семьи просто нет возможности забрать его тело и похоронить из-за сложившихся мировых обстоятельств.

К слову, Елена Яковлева – уроженка Украины, но из-за того, что ее отец был военным, женщина часто посещала Россию. Спустя два года после совершеннолетия актриса переехала жить в Россию и с первого раза поступила в "ГИТИС". Курс Владимира Андреева Яковлева закончила в 1984 году и, получив диплом, стала играть на сцене "Современника".

Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru

Источник: 7дней
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