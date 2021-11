Умер основатель группы UB40 и номинант на «Грэмми» Теренс Уилсон

От какой именно болезни страдал Теренс музыканты не сообщили.

Группа UB40 была основана в 1978 году в английском городе Бирмингеме пятью друзьями: Брайаном Трэверсом, Джимми Брауном, Эрмом Фолконером, Али Кэмпбеллом и Теренсом Уилсоном. UB40 были номинированы на престижную музыкальную премию «Грэмми» в категории регги в 2006 году.

Название коллектива — аббревиатура регистрационной формы для получения пособия по безработице Unemployment Benefit, Form 40.

Как сообщает The Guardian, с начала основания группы им удалось продать более 100 млн копий пластинок по всему миру, что является весомым результатом для музыкального коллектива, особенно в стиле регги. Треки группы более 50 раз попадали в мировые чарты, а самыми успешными из них оказались кавер-версии на песню Элвиса Пресли Can't Help Falling In Love и Red Red Wine Нила Даймонда.

Теренс Уилсон покинул коллектив в 2013 году, чтобы принять участие в проекте Ali Campbell & Astro совместно с еще одним бывшим участником UB40 Али Кемпбеллом.