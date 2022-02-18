Умер актер фильма «Весна на Заречной улице» Геннадий Юхтин

Зритель помнит Геннадия Юхтина по таким фильмам, как «Весна на Заречной улице», «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Также он снимался в «Сибириаде» и «Неуловимых мстителях».

18 февраля стало известно о смерти актера. Он ушел из жизни в возрасте 89 лет, сообщает ТАСС.

В конце января Геннадий Юхтин почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. У артиста был обнаружен ковид. Помимо этого, у Юхтина диагностировали вирусную пневмонию. После того как состояние актера стабилизировалось, его выписали и отправили домой. Но уже через несколько дней Геннадий снова оказался на больничной койке с одышкой и слабостью.

Ветеран «Ленфильма» родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области. В 10 лет он стал сиротой и попал в детский дом. Несмотря на это, он состоялся в жизни и прошел достойный путь. Юхтин сыграл десятки киноролей и полюбился зрителю. В 1994 году он удостоился звания народного артиста РФ за большие заслуги в области киноискусства.