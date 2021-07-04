Умер экс-ведущий программы «Время» Юрий Петров: ему было 74 года
В Москве на 75-м году жизни скончался актер и экс-ведущий программы «Время» Юрий Петров. О кончине Петрова сообщила его экс-коллега Алла Данько через личный аккаунт в Instagram: «Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном Юрий Петров», — написала она. О причинах смерти советского диктора ничего не сообщается.
Фото: Личный Instagram @algedanko
Алла также напомнила, что именно Юрий Петров первым сообщил о путче ГКЧП в августе 1991 года. Тогда под окна телецентра приехали два танка, и высадились автоматчики.
И рассказала: «В отдел дикторов Центрального телевидения он пришёл в 1982 году уже сложившимся профессионалом, за плечами которого было два образования — актёрское и языковое. Работал в программе «Время», а после закрытия отдела много дублировал и снимался в кино. Мы были партнерами в новостных программах, вели концерты и фестивали», — написала Данько и выразила соболезнования родным и близким.
Юрий Петров окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК, мастерская Л. Ф. Макарьева), после получил второе образование — лингвиста. Помимо работы на телевидении, Петров снимался в сериалах «Марш Турецкого», фильмах «Чернобыль. Последнее предупреждение», «И все-таки я люблю...» и многих других.
Фото и видео: Instagram @algedanko, DerAndrej82
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