Умер экс-ведущий программы «Время» Юрий Петров: ему было 74 года

И рассказала: «В отдел дикторов Центрального телевидения он пришёл в 1982 году уже сложившимся профессионалом, за плечами которого было два образования — актёрское и языковое. Работал в программе «Время», а после закрытия отдела много дублировал и снимался в кино. Мы были партнерами в новостных программах, вели концерты и фестивали», — написала Данько и выразила соболезнования родным и близким.

Юрий Петров окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК, мастерская Л. Ф. Макарьева), после получил второе образование — лингвиста. Помимо работы на телевидении, Петров снимался в сериалах «Марш Турецкого», фильмах «Чернобыль. Последнее предупреждение», «И все-таки я люблю...» и многих других.