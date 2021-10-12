Умер бывший официальный представитель СК и известный журналист Владимир Маркин

«Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Маркин скончался у себя дома в Москве после продолжительной болезни. Владимир Маркин родился в 1956 году. С 2007 года занимал должность официального представителя СК при прокуратуре, а с 2011 — самостоятельного ведомства СКР. Спустя 5 лет генерал-майор покинул СКР ради должности первого заместителя генерального директора «РусГидро».

Владимир также был автором колонки в «Известиях» и ведущим программы «Следствие покажет» на «Первом канале».