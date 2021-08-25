Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс: ему было 80 лет
Чарли Уоттс вошел в составThe Rolling Stones еще в 1963 году, но старался не пользоваться своим звездным положением: избегал внимания и редко давал интервью. А его образ жизни сильно отличался от других участников коллектива, которые пользовались всеми возможностями рок-идолов. Но зависимость от запрещенных веществ в конечном итоге настигла и его. С ней артист справился благодаря музыке: в свободное от группы время Чарли Уоттс увлекался джазом.
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Фото: imageSPACE, via www.imago-images/Global Look Press
Понимая свое положение после того, как ему поставили онкологический диагноз, Чарли даже начал подбирать преемника себе на замену. И искал исключительно из звездных претендентов, например, Стива Джордана, долгое время игравшего с Китом Ричардсом в X-Pensive Winos.
О кончине 24 августа сообщил представитель Уоттса Бэрнард Доэрти: «Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи»,— говорится в сообщении, пишет Sky News.
Память талантливого музыканта почтили сэр Пол Маккартни, сэр Ринго Старр, сэр Элтон Джон и многие другие легенды. Маккартни назвал коллегу «милейшим человеком, фантастическим ударником, надежным как скала», пишет BBC. Музыкальные журналы Classic Rock и Rolling Stones называли его в числе лучших барабанщиков мира.
Фото и видео: ABC News, Global Look Press
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