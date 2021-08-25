passion.ru

Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс: ему было 80 лет

В случае с Уоттсом, чей талант был неотъемлемой частью группы более 50 лет, роль барабанщика считалась не менее важной для культовой группы, чем солиста Мика Джаггера или гитариста Кита Ричардса. Незадолго до ухода он отказался от участия в турне, сославшись на состояние здоровья — музыкант долгое время лечился от рака горла.
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс: ему было 80 лет

Чарли Уоттс вошел в составThe Rolling Stones еще в 1963 году, но старался не пользоваться своим звездным положением: избегал внимания и редко давал интервью. А его образ жизни сильно отличался от других участников коллектива, которые пользовались всеми возможностями рок-идолов. Но зависимость от запрещенных веществ в конечном итоге настигла и его. С ней артист справился благодаря музыке: в свободное от группы время Чарли Уоттс увлекался джазом.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Чарли Уоттс был культовой фигурой в группе

Фото: imageSPACE, via www.imago-images/Global Look Press

Понимая свое положение после того, как ему поставили онкологический диагноз, Чарли даже начал подбирать преемника себе на замену. И искал исключительно из звездных претендентов, например, Стива Джордана, долгое время игравшего с Китом Ричардсом в X-Pensive Winos.

О кончине 24 августа сообщил представитель Уоттса Бэрнард Доэрти: «Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи»,— говорится в сообщении, пишет Sky News.

Память талантливого музыканта почтили сэр Пол Маккартни, сэр Ринго Старр, сэр Элтон Джон и многие другие легенды. Маккартни назвал коллегу «милейшим человеком, фантастическим ударником, надежным как скала», пишет BBC. Музыкальные журналы Classic Rock и Rolling Stones называли его в числе лучших барабанщиков мира.

Фото и видео: ABC News, Global Look Press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram