Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс: ему было 80 лет

О кончине 24 августа сообщил представитель Уоттса Бэрнард Доэрти: «Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи»,— говорится в сообщении, пишет Sky News.

Память талантливого музыканта почтили сэр Пол Маккартни, сэр Ринго Старр, сэр Элтон Джон и многие другие легенды. Маккартни назвал коллегу «милейшим человеком, фантастическим ударником, надежным как скала», пишет BBC. Музыкальные журналы Classic Rock и Rolling Stones называли его в числе лучших барабанщиков мира.