Умер американский актер Гэвин МакЛауд
По сообщениям Variety умер популярный актер кино и телевидения Гэвин МакЛауд в возрасте 90 лет. Племянник Гэвина Майк Си, отметил изданию, что в последнее время самочувствие его родственника ухудшилось.
МакЛауд родился в Нью-Йорке в 1931 году и дебютировал на телевидении в возрасте 26 лет. На счету актера множество работ в известных фильмах и сериалах: «Я хочу жить!», «Пора», «Неприкасаемые», «Мой любимый марсианин», «Шоу 70-х».
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Фото: Global Look Press
Одна из самых известных ролей Гэвина – капитан Меррилл Слотер в телевизионной драме «Лодка любви». Сериал выходил на экраны на протяжении 11 лет. За эту работу МакЛауд трижды выдвигался на премию «Золотой глобус». Всего на счету актера пять номинаций.
Гэвин играл не только в сериалах и кино, но и участвовал в знаменитых бродвейских постановках: «Копакабана», «Капитаны и корабли», «Любовные письма», «Джиджи».
Помимо актерской деятельности МакЛауд известен как христианский активист и писатель. Вместе со своей женой Патти, на которой он женился дважды, выпустил книгу: «Возвращение в курс»: замечательная история развода, закончившегося повторным браком».
Фото и видео: Global Look Press, Getty Images, Youtube.com
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