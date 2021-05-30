Умер американский актер Гэвин МакЛауд

По сообщениям Variety умер популярный актер кино и телевидения Гэвин МакЛауд в возрасте 90 лет. Племянник Гэвина Майк Си, отметил изданию, что в последнее время самочувствие его родственника ухудшилось.

МакЛауд родился в Нью-Йорке в 1931 году и дебютировал на телевидении в возрасте 26 лет. На счету актера множество работ в известных фильмах и сериалах: «Я хочу жить!», «Пора», «Неприкасаемые», «Мой любимый марсианин», «Шоу 70-х».