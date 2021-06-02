Умер актер сериала «Мажор» Андрей Погребинский

Скончался актер, сыгравший в сериалах «Мажор», «Ментозавры», «Улицы разбитых фонарей» и многих других Андрей Погребинский. О смерти актера сообщает «Пятый канал» со ссылкой на мать актера, информацию подтвердили его супруга, а также сотрудники кинокомпании «Триикс Медиа», которая сотрудничала с Погребинским.

Он скончался на 45 году жизни, причины его смерти на данный момент неизвестны.