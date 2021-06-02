Умер актер сериала «Мажор» Андрей Погребинский
Скончался актер, сыгравший в сериалах «Мажор», «Ментозавры», «Улицы разбитых фонарей» и многих других Андрей Погребинский. О смерти актера сообщает «Пятый канал» со ссылкой на мать актера, информацию подтвердили его супруга, а также сотрудники кинокомпании «Триикс Медиа», которая сотрудничала с Погребинским.
Он скончался на 45 году жизни, причины его смерти на данный момент неизвестны.
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Фото: @pogrebinski_andrei
Погребинский был широко известен не только как актер, но и как каскадер – благодаря крепкому телосложению он легко осваивал сложные трюки.
Поклонники актера не могут поверить в его кончину – много теплых слов от почитателей его творчества появилось в его личном блоге в Instagram.
Фото: Instagram
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