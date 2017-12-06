Известный артист театра и кино, народный артист СССР скончался в субботу утром на 89 году жизни.

«Леонид Сергеевич скончался сегодня в больнице в Москве после тяжелой болезни. Он тяжело болел, умер сегодня в 07:30 утра. Прощание, конечно, пройдет в нашем театре, агент уже занимается похоронами. Смерть Леонида Броневого — большая потеря для театра, громадная», — сообщил ТАСС директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер.

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве, окончил Ташкентский театрально-художественный институт и Школу-студию МХАТ. Броневой более четверти чека играл в театре на Малой Бронной, а затем тридцать лет — в «Ленкоме». Несмотря на то, что прославился актер только после сорока лет, ему удалось сыграть десятки ролей в кино, в числе которых «Семнадцати мгновениях весны», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Небеса обетованные».

Фото: eastnews, globallookpress, кинопоиск