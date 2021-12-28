Умер актер фильмов «Кортик» и «Бронзовая птица» Виталий Быков

«Коллектив Национального академического драматического театра имени М. Горького понес большую утрату — на 81 году жизни скончался актер Виталий Михайлович Быков. Мы потеряли талантливого артиста. Его уход — тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича», — сообщается на официальном сайте театра.

Быков известен публике не только как театральный актер. Наибольшую известность ему принесла роль директора детского дома Коли Севастьянова в фильме «Кортик», вышедшем в 1973 году, и его продолжении «Бронзовая птица».

Также актер сыграл еще в нескольких небезызвестных картинах: «Государственная граница», «Каменская-1» и «Задача с тремя неизвестными». Последний фильм с его участием вышел в 2012 году — он сыграл в сериале «Белые волки». И с тех пор отдал всего себя театру, где и служил до конца своих дней.

На данный момент информация о причине и месте смерти Виталия Быкова остается неизвестной.