После двух месяцев комы скончался актер фильма «1001 ночь» Ружериу Самора

Около полугода назад Ружериу Самора был занят очередными съемками в сериале «Любовь, любовь», в котором ему принадлежала главная роль. В один из дней актеру внезапно стало плохо прямо на съемочной площадке. Его забрали в больницу, где диагностировали остановку сердца и дыхания.

После двух месяцев, проведенных в коме, состояние здоровья актера улучшилось — его перевели в общую палату. Однако ненадолго. Несколько дней назад его состояние стало хуже. Актера вернули в отделение реанимации, где он и скончался 15 декабря. Об этом сообщает портал Expresso.

На момент смерти Ружериу Самора было 63 года. Свою актерскую деятельность он начал в 1982 году и за эти годы успел сняться в более чем 100 фильмах. Одними из лучших кинокартин стали «Мата Хари», «1001 ночь», «Путешествие Кэрол», «Капитаны апреля» и «Любовное сражение во сне».

Посмертно будут показаны последние работы, в которых успел сыграть Самора: второй сезон сериала «Любовь, любовь» идет уже сейчас, фильм «Белые тени» покажут в этом году, а фильм «Амадеу» — в 2022-м.