Умер актер Дин Стоквелл — звезда фильма «Дюна» и сериала «Квантовый скачок»

В возрасте 85 лет скончался американский актер Дин Стоквелл. Наибольшую популярность ему принесли роли в таких фильмах, как «Синий бархат», «Дюна» и «Квантовый скачок».

Первое его появление на экране случилось, когда Дину исполнилось 9 лет. Кинодебют мальчика пришелся на фильм «Поднять якоря». С тех пор Стоквелл снимался в кино на протяжении 70 лет, делая лишь небольшие перерывы между проектами.

На счету американского актера более 100 работ.

В 1990 году Дин Стоквелл стал обладателем премии «Золотой глобус» за роль второго плана в научно-фантастическом сериале «Квантовый скачок», где он сыграл адмирала Калавичи. Позже, помимо «Золотого глобуса», за эту роль он был номинирован еще несколько раз и на премию «Эмми».

Также актер успел поработать с известным американским кинорежиссером Дэвидом Линчем и снялся сразу в двух его фильмах: «Синий бархат» и «Дюна».

Смерть Дина Стоквелла произошла 7 ноября, однако известно об этом стало лишь сегодня. Актер жил один и умер в своем доме во время сна. Как утверждают источники, смерть наступила естественным путем.