Деньги и связи не помогли: Шэрон Стоун сообщила о смерти племянника

Потеря близкого родственника — не первая трагедия в семье Шэрон Стоун. В 2014 году, 22-летний племянник актрисы Колин Стоун, был найден мертвым в своем доме в Голливуде. Он скончался от передозировки запрещенными веществами.

А в прошлом году семья потеряла еще одного члена семьи — приемная бабушка Шэрон Стоун Эйлин Мицман умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.