Деньги и связи не помогли: Шэрон Стоун сообщила о смерти племянника
О серьезных проблемах со здоровьем у сына ее брата Патрика, актриса рассказала через социальные сети на прошлой неделе: У моего племянника и крестника Ривера Стоуна сегодня отказали органы. Пожалуйста, помолитесь за него. Нам нужно чудо», — поделилась эмоциями Шэрон. Как сообщает издание Page Six, ребенок скончался после полного отказа органов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @sharonstone
Чтобы почтить память Ривера, 63-летняя актриса опубликовала трогательное видео, где они еще играют со счастливым и здоровым ребенком. И так подписала пост: «Ривер Уильям Стоун, 8 сентября 2020 г. — 30 августа 2021 г.», — написала Стоун. Песня Эрика Клэптона Tears In Heaven о смерти его собственного сына стала саундтреком к короткому клипу.
Потеря близкого родственника — не первая трагедия в семье Шэрон Стоун. В 2014 году, 22-летний племянник актрисы Колин Стоун, был найден мертвым в своем доме в Голливуде. Он скончался от передозировки запрещенными веществами.
А в прошлом году семья потеряла еще одного члена семьи — приемная бабушка Шэрон Стоун Эйлин Мицман умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.
Фото и видео: Global Look Press, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram