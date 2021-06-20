Вместо архитектора – миллионер: у Умы Турман новый роман
Еще осенью 51-летняя голливудская актриса и звезда фильма «Убить Билла» Ума Турман проводила карантин с архитектором Питером Сабеттом. Как стало известно о новом увлечении звезды.
По сообщениям The New York Times Ума встречается с генеральным директором Bloomberg Media Group Джастином Б. Смитом. Пара появилась вместе на вечеринке в доме возлюбленного актрисы. «Я любительница новостей», – сказала Турман, чем подогрела интерес к паре и намекнула на сферу деятельности Смита.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
В личной жизни звезды фигурировали многие знаменитые мужчины.
До Джастина в последние годы Ума состояла в отношениях с Сабеттом и 64-летним владельцем отеля Chateau Marmont Андре Балазом. Также актриса дважды была замужем: в 1990 по 1992 год за коллегой Гэри Олдменом и с 1998 по 2005 за Итаном Хоуком. От второго брака у звезды двое детей – дочь Майя и сын Левон.
Также с 2007 года на протяжении семи лет Турман состояла в отношениях с Арпадом Бюссоном, от которого родила дочь Розалинду.
Актриса не раз признавалась в интервью, что ей нравится быть замужем.
Фото и видео: Global Look Press, Getty Images
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