Вместо архитектора – миллионер: у Умы Турман новый роман

До Джастина в последние годы Ума состояла в отношениях с Сабеттом и 64-летним владельцем отеля Chateau Marmont Андре Балазом. Также актриса дважды была замужем: в 1990 по 1992 год за коллегой Гэри Олдменом и с 1998 по 2005 за Итаном Хоуком. От второго брака у звезды двое детей – дочь Майя и сын Левон.

Также с 2007 года на протяжении семи лет Турман состояла в отношениях с Арпадом Бюссоном, от которого родила дочь Розалинду.

Актриса не раз признавалась в интервью, что ей нравится быть замужем.