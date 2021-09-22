Ума Турман призналась, что могла стать матерью в 15 лет

Ума Турман заявила, что была вынуждена сделать аборт, когда ей было всего 15 лет. В интервью The Washington Post она призналась, что это решение приняла вместе со своими родителями, и оно было очень трудным — это расстраивает ее до сих пор. Однако актриса признает, что сделать это было необходимо, чтобы жить так, как она живет сейчас.

«Я начала свою актерскую карьеру в 15 лет... Тогда я случайно забеременела от мужчины, который был гораздо старше меня. Я жила "на чемоданах" в Европе, вдали от семьи, и изо всех сил пыталась понять, что мне делать дальше», — рассказывает Ума.

Она отметила, что пережить аборт было непросто — это было тяжело не только морально, но и физически.