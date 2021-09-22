Ума Турман призналась, что могла стать матерью в 15 лет
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Фото: AUG/face to face
Ума Турман заявила, что была вынуждена сделать аборт, когда ей было всего 15 лет. В интервью The Washington Post она призналась, что это решение приняла вместе со своими родителями, и оно было очень трудным — это расстраивает ее до сих пор. Однако актриса признает, что сделать это было необходимо, чтобы жить так, как она живет сейчас.
«Я начала свою актерскую карьеру в 15 лет... Тогда я случайно забеременела от мужчины, который был гораздо старше меня. Я жила "на чемоданах" в Европе, вдали от семьи, и изо всех сил пыталась понять, что мне делать дальше», — рассказывает Ума.
Она отметила, что пережить аборт было непросто — это было тяжело не только морально, но и физически.
«Было ужасно больно, но я не жаловалась».
Это решение повлияло на то, как сложилась дальнейшая жизнь актрисы, и она призналась, что сейчас чувствует себя счастливым человеком.
«Сейчас мне 51 год, и я делюсь этим с вами из дома, где вырастила троих детей, которые являются моей гордостью и радостью. ... Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым трудным решением в моей жизни, которое вызывало у меня страдания тогда и огорчает меня до сих пор, но это был путь к жизни, полной радости и любви, которую я испытываю сейчас», — подвела итог звезда.
Она отметила, что очень негативно относятся к принятому закону о запрете на аборты, и считает, что это самая настоящая дискриминация по отношению к тем людям, которые не могут позволить себе родить и обеспечить ребенка достойно.
Фото: Global Look press