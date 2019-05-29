«Ум отъешь»: Любовь Успенская рассказала, какими деликатесами балует домочадцев в свой выходной

Любовь Успенская публикует в социальной сети свои фото и друзей, видео с концерта, на ее странице много постов о дочери Татьяне Плаксиной. И внезапно в Instagram Успенской появился видеорецепт, которые она публикует крайне редко. Артистка решила рассказать подписчикам, чем балует домочадцев в свой выходной.
«Всем советую приготовить! Рыбный тортик от Любы Успенской. Очень вкусно и ,что немаловажно, быстро!», - подписала она пост (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
В видео певица рассказывает, как приготовить вкусное и простое блюдо.
«я обожаю ее рецепты, настолько все просто и вкусно , ум отъешь»,
«Любочка, эх, у меня блины есть, икры красной только нет. А вообще-то блины лучше всего с пылу-жару да со сметанкой»,
«Шикарный, обязательно попробую»,
«Вы сами печете блины!!!! Красивый тортик!!! Браво», - похвалили поклонники очередной талант Любови Успенской.
Вам понравился рецепт? Приготовили бы такой торт?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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