Ульяна Донскова, Дарья Щербакова, Надежда Сысоева и другие на трансляции открытия Олимпиады с ZASPORT

23-летняя российская художественная гимнастка Дарья Спиридонова смотрела за происходящим на экране, с особым интересом. Муж и коллега спортсменки Никита Нагорный – один из основных претендентов на золотую медаль на Олимпийских Играх – тоже не смог посетить церемонию открытия из-за непрекращающихся тренировок.