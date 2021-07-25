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Ульяна Донскова, Дарья Щербакова, Надежда Сысоева и другие на трансляции открытия Олимпиады с ZASPORT

Официальный экипировщик олимпийской команды России ZASPORT собрал звездных друзей на летней веранде ресторана «Пифагор», чтобы посмотреть церемонию открытия и продегустировать хиты греческого меню.
Ульяна Донскова и Дарья Щербакова

Мероприятие посетили спортсмены, участники Игр разных лет и светские гости: гимнастка Ульяна Донскова, пловец Евгений Коротышкин, гребец Юрий Постригай, лыжник Александр Легков и другие – предались воспоминаниям, как проходили церемонии открытия.

Легендарный диктор Анна Шатилова дала старт трансляции: «Давайте болеть за наших спортсменов! Россия, вперёд!»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Николаевна Шатилова

Фото: Архив пресс-службы

Золотая медалистка, фигуристка Екатерина Боброва призналась, что ей ни разу не удалось поучаствовать в параде. Виной тому всегда были плотные графики сборов и тренировок.

Екатерина Боброва

Екатерина Боброва

Фото: Архив пресс-службы

23-летняя российская художественная гимнастка Дарья Спиридонова смотрела за происходящим на экране, с особым интересом. Муж и коллега спортсменки Никита Нагорный – один из основных претендентов на золотую медаль на Олимпийских Играх – тоже не смог посетить церемонию открытия из-за непрекращающихся тренировок.

Дарья Спиридонова

Дарья Спиридонова

Фото: Архив пресс-службы

В открытии Олимпийских Игр в Токио приняли участие команды сборных из 206 стран со всего мира. Российские спортсмены вышли на стадион под номером 77.

Дарья Щербакова и Ульяна Донскова

Дарья Щербакова и Ульяна Донскова

Фото: Архив пресс-службы

Основной темой для обсуждения стала, конечно, форма участников. Сборная ROC (Russian Olympic Committe (сборная России участвует под флагом Олимпийского комитета) выглядела ярко. Женская половина появилась на открытии в красных пиджаках и брюках с поясом, а мужчины предпочли классические костюмы.

Ян Черепанов

Ян Черепанов

Фото: Архив пресс-службы

Олимпийские игры продлятся до 8 августа, желаем нашим спортсменам удачи и завоевать как можно больше медалей!

Фото и видео: Архив пресс-службы

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