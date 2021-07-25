Ульяна Донскова, Дарья Щербакова, Надежда Сысоева и другие на трансляции открытия Олимпиады с ZASPORT
Мероприятие посетили спортсмены, участники Игр разных лет и светские гости: гимнастка Ульяна Донскова, пловец Евгений Коротышкин, гребец Юрий Постригай, лыжник Александр Легков и другие – предались воспоминаниям, как проходили церемонии открытия.
Легендарный диктор Анна Шатилова дала старт трансляции: «Давайте болеть за наших спортсменов! Россия, вперёд!»
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Фото: Архив пресс-службы
Золотая медалистка, фигуристка Екатерина Боброва призналась, что ей ни разу не удалось поучаствовать в параде. Виной тому всегда были плотные графики сборов и тренировок.
Фото: Архив пресс-службы
23-летняя российская художественная гимнастка Дарья Спиридонова смотрела за происходящим на экране, с особым интересом. Муж и коллега спортсменки Никита Нагорный – один из основных претендентов на золотую медаль на Олимпийских Играх – тоже не смог посетить церемонию открытия из-за непрекращающихся тренировок.
Фото: Архив пресс-службы
В открытии Олимпийских Игр в Токио приняли участие команды сборных из 206 стран со всего мира. Российские спортсмены вышли на стадион под номером 77.
Фото: Архив пресс-службы
Основной темой для обсуждения стала, конечно, форма участников. Сборная ROC (Russian Olympic Committe (сборная России участвует под флагом Олимпийского комитета) выглядела ярко. Женская половина появилась на открытии в красных пиджаках и брюках с поясом, а мужчины предпочли классические костюмы.
Фото: Архив пресс-службы
Олимпийские игры продлятся до 8 августа, желаем нашим спортсменам удачи и завоевать как можно больше медалей!
Фото и видео: Архив пресс-службы
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