Улучшение здоровья стрелка и самоубийство главы СК по Пермскому краю: новые детали трагедии

Как сообщает издание Mash, после проведенной ампутации ноги, стрелявший 18-летний Тимур Бекмансуров идет на поправку. После операции он находился на гемодиализе — методе внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. И если до этого состояние его было крайне тяжелым, то теперь у него появился шанс остаться в живых.

Стало известно и о том, что глава СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой, выстрелив из оружия. Руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю был найден мертвым после совещания, на котором, по предварительной информации, обсуждалось нападение на университет.

На данный момент существуют две версии, почему Сарапульцев покончил с собой. По одной из них у мужчины были серьезные проблемы в семье, а по другой — его грозились уволить после событий 20-го сентября.

Известно, что Сергей Сарапульцев был назначен руководителем СУ СКР по Пермскому краю в 2018 году.