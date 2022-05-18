Ультрамодный костюм и озорные косы: моложавая Долина зажгла на «Жара Music Awards»
Фото: пресс-служба
Несмотря на свой возраст, Лариса Долина старается держать марку и следовать трендам. Вот и 17 мая на музыкальной премии «Жара Music Awards» певица появилась в эффектном белоснежном костюме с жакетом на запах и длинными брюками клеш с оригинальными разрезами. Наряд выглядел очень гармонично и невероятно стройнил исполнительницу.
Молодежный образ артистка дополнила лаконичной серебристой сумочкой, массивными украшениями, необычной прической с трендовыми косичками и ярким макияжем с акцентом на глаза.
Фото: пресс-служба
Компанию артистке составил солист группы «Давинчи», с которым они выпустили новый проникновенный хит «До мурашек». Долина с удовольствием рассказала журналистам о своем музыкальном творчестве, новом треке и работе с молодым певцом.
Фото: пресс-служба