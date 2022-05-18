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Вчера в 21:00
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Ультрамодный костюм и озорные косы: моложавая Долина зажгла на «Жара Music Awards»

Народная артистка дала фору молодым.
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Лариса Долина

Фото: пресс-служба

Несмотря на свой возраст, Лариса Долина старается держать марку и следовать трендам. Вот и 17 мая на музыкальной премии «Жара Music Awards» певица появилась в эффектном белоснежном костюме с жакетом на запах и длинными брюками клеш с оригинальными разрезами. Наряд выглядел очень гармонично и невероятно стройнил исполнительницу.

Молодежный образ артистка дополнила лаконичной серебристой сумочкой, массивными украшениями, необычной прической с трендовыми косичками и ярким макияжем с акцентом на глаза.

Лариса Долина выбрала молодежный образ для музыкальной премии

Лариса Долина выбрала молодежный образ для музыкальной премии

Фото: пресс-служба

Компанию артистке составил солист группы «Давинчи», с которым они выпустили новый проникновенный хит «До мурашек». Долина с удовольствием рассказала журналистам о своем музыкальном творчестве, новом треке и работе с молодым певцом.

Фото: пресс-служба

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