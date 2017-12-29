53-летняя Алена Апина снова эпатирует публику.

«Пришлось поработать. Снимали в промзоне с испанскими работягами, рокерами и другими милыми людьми! Когда-нибудь я решусь написать книгу. И в ней будет глава о том, как проходила эта фотосессия. Это будет самое смешное место», — написала она.

Алена Апина обожает эпатировать публику! На днях в ее блоге появилось провокационное видео, в котором она запечатлена в образе крутой рокерши. Ультракороткое мини, дерзкий макияж — артистка вжилась в роль и выглядит весьма убедительно.

Российские СМИ оживились: «53-летняя Апина в мини-юбке вызвала переполох в Сети», «Народ оскорблен трусами 53-летней Апиной», «53-летняя Алена Апина "засветила" нижним бельем в новом видеоролике», — пестрят заголовки.

«Увидела целлюлит. Даже не модель. Почему не намазалась всякими кремуками светоотражающими? Возраст уже не тот. Нужна маскировка. Плииз! Я люблю Апину, но она уже не девочка. Возраст мы забываем», «Вспоминая молодость! Лет так 30 назад надо было так корячиться... Поезд ушел....», «Как нестыдно?! Алены, вы же почти бабушка и такая юбка... и трусы еще виднеются... Зачем??», — цитируют хейтеров журналисты.

На самом деле это видео уже появлялось в блоге певице летом, вместе с другими не менее откровенными снимками.

«Результат будоражит, раздражает и радует. И это главное. Искусство должно будить и заряжать. Хорошим, конечно. Мы просто хотим напомнить: ЖИВИТЕ! ЗАЖИГАЙТЕ! ЖИЗНЬ ОДНА! ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ И ПОЖАЛЕТЬ (или НЕ), ЧЕМ НИЧЕГО ТАК И НЕ ПОПРОБОВАТЬ», — писала она тогда об откровенных фотосессиях.