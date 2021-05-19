«Уложить, покормить — не сложно»: Дмитрий Шепелев о воспитании старшего сына с Жанной Фриске

26 марта у Дмитрия Шепелева родился сын Тихон в отношениях с Екатериной Тулуповой. Паре легко далось решение завести ребенка, ведь у обоих уже имеются дети от предыдущих отношений. У возлюбленной ведущего 7-летняя дочь Лада, а у Шепелева сын Платон того же возраста от брака с Жанной Фриске, которая скончалась 6 лет назад.

На днях Дмитрий поделился в своем Instagram о том, какие эмоции он испытывал при заботе о первом ребенке совместно с певицей. «Могу сказать, что стать родителем во второй раз — это совсем не то же самое, что в первый. С одной стороны, все проще, потому что процессы уже хорошо известны: покормить, уложить, покормить — не сложно. С другой, есть новые вводные. Первая. Не спать по ночам, когда тебе 38 — это совсем не то же самое, что не спать в 30, увы, но похоже, время берет свое», — рассказал ведущий.

Шепелев отметил, что они с Жанной всегда помогали друг другу в уходе за Платоном и разделяли заботы между собой. Тогда как теперь, когда просыпаться ночью Дмитрию стало сложнее, он решил сменить тактику в воспитании младшего сына.

«Вторая. С первым ребенком оба родителя на адреналине и всегда были на подхвате, оба всегда готовы встать, качать, кормить... Со вторым так не работает, по крайней мере, у нас сейчас. Мои предложения "давай я" как-то не находят понимания. В общем, Катя предложила интересную конфигурацию: первый год жизни младенца о нем заботится преимущественно мама, это и понятно. А вот папа в это время заботится о маме. Хотим попробовать. Мне кажется, направление верное», — решил ведущий.