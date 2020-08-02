Украинская телеведущая рассказала подробности жуткого нападения в поезде: «Я проснулась от ударов»
Фото: Instagram/ @nastyalugova
Анастасия Лугова возвращалась в Киев поездом из Мариуполя. В три часа ночи в купе к телеведущей и ее сыну пробрался неизвестный мужчина. Он начал избивать спящую Анастасию и принуждать ее вступить с ним в интимную связь. От шума проснулся и маленький сын Луговой. Мальчик начал кричать и пытался защитить мать, после чего агрессия мужчины переключилась на ребенка. Женщина согласилась сделать все, что от нее просит ночной гость, но предложила уйти в другое купе, чтобы сын ничего не видел. Анастасия всерьез опасалась, что мужчина ее убьет. Преступник отвел ее к себе.
«В то время сын начал плакать и звать меня. Я подумала, что это шанс спастись, поэтому предложила выйти и успокоить сына под предлогом того, что ребенок может разбудить всех. Он отпустил меня, но сказал вернуться. Выйдя из купе, я столкнулась с сыном, мы босиком побежали к гиду», - поделилась телеведущая. Женщина призналась, что стучалась в купе пассажиров, но никто ей не открыл - даже проводница вагона. Помощь перепуганная телеведущая смогла найти только в другом вагоне. Ее спрятала у себя в купе друга проводница.
Злоумышленника поймали быстро - сбежать из поезда он никуда не мог. Мужчину взяли под охрану, а в Киеве передали полицейским. Задержанный оказался рецидивистом - мужчина неоднократно сидел в тюрьме по уголовным статьям.
Анастасия поведала подписчикам и о своем состоянии. По словам женщины, она не может говорить из-за перелома челюсти, а также у нее проблемы со сном из-за постоянной боли и панические атаки. Тем не менее, замалчивать ситуацию Лугова не намерена: она уверена, что у преступника были и другие жертвы, и ее история поможет надолго закрыть злоумышленника в тюрьме.
Фото и видео: Instagram/@nastyalugova
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