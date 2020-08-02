Украинская телеведущая рассказала подробности жуткого нападения в поезде: «Я проснулась от ударов»

Злоумышленника поймали быстро - сбежать из поезда он никуда не мог. Мужчину взяли под охрану, а в Киеве передали полицейским. Задержанный оказался рецидивистом - мужчина неоднократно сидел в тюрьме по уголовным статьям.

Анастасия поведала подписчикам и о своем состоянии. По словам женщины, она не может говорить из-за перелома челюсти, а также у нее проблемы со сном из-за постоянной боли и панические атаки. Тем не менее, замалчивать ситуацию Лугова не намерена: она уверена, что у преступника были и другие жертвы, и ее история поможет надолго закрыть злоумышленника в тюрьме.