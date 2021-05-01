Украинская певица Ольга Полякова сообщила о непристойном предложении от Константина Меладзе

На днях певица Ани Лорак в студии программы "Судьба человека" откровенно призналась, что в свое время Константин Меладзе предлагал ей помощь в продвижении карьеры, взамен на оказание определенных услуг личного характера.

«Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Тот путь развития, который он предлагал мне, не подошел. Я не хочу говорить об условиях, которые поставил Меладзе. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы «На что ты готов пойти ради популярности». Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я — нет», – рассказала Лорак. Многие коллеги по сцене поверили словам звезды, но нашлись и те, кто посчитал ее историю вымыслом и пиаром.

Однако, на сторону известной певицы встала украинская звезда Ольга Полякова. Девушка выложила видео в своем личном блоге, где сказала, что верит Ани, так как сама получала такое же предложение от того же самого человека.