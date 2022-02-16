Украинская певица Алина Паш приняла решение отказаться от участия в Евровидении
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Фото: instagram/ alinapash
Ранее Алина Паш оказалась в центре скандала, который разгорелся из-за информации о якобы незаконном въезде девушки в Крым в 2015 году. Артистку заподозрили в том, что она использовала липовую справку, чтобы пересечь границу. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в беседе заявил, что исполнительнице не выдавали справку о законном пересечении границы. После этой новости на Алину посыпались угрозы в социальных сетях. Люди осудили девушку за выступление в аннексированном Россией Крыму. Согласно правилам отбора на Евровидение, участник, претендующий на право представлять Украину на международном конкурсе, не должен осуществлять концертную деятельность, выступать, участвовать в каких-либо публичных или частных мероприятиях страны-агрессора после 15 марта 2014 года
«Я гражданка Украины, я соблюдаю законы Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что излилась эта история — это совсем не то, что я закладывала в свою песню. Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, изломам моих социальных сетей, угрозам. А также абсолютно неприемлемым формулировкам, которые позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины», — пишет певица в своем блоге.
Алина приняла решение снять свою кандидатуру с участия в Евровидении. «Мне очень жаль», — добавила артистка. Скандал может стать причиной для полного отстранения Украины от участия в конкурсе.
Алину поддержали поклонники в комментариях: «Ни один человек на планете Земля не заслуживает подобной травли. Это ужасно», «Ты лучше, чем этот конкурс. Мы тебя любим и уважаем. На остальное забей», «Алина, держись. Это испытание не из простых, но ты сможешь преодолеть его достойно».
Фото и видео: Instagram