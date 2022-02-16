Украинская певица Алина Паш приняла решение отказаться от участия в Евровидении

Алина приняла решение снять свою кандидатуру с участия в Евровидении. «Мне очень жаль», — добавила артистка. Скандал может стать причиной для полного отстранения Украины от участия в конкурсе.

Алину поддержали поклонники в комментариях: «Ни один человек на планете Земля не заслуживает подобной травли. Это ужасно», «Ты лучше, чем этот конкурс. Мы тебя любим и уважаем. На остальное забей», «Алина, держись. Это испытание не из простых, но ты сможешь преодолеть его достойно».