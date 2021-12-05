Принц Уильям публично признался в психических проблемах и депрессии

Уильям до сих пор не может оправиться от следа, который оставила после себя его работа в службе санитарной авиации. С 2015 по 2017 год принц был свидетелем множества несчастных случаев, которые вводили его в глубокую депрессию. Принц проводил по 12 часов в день доставляя в больницы многочисленных жертв несчастных случаев, сердечных приступов, падений, самоубийств и ужасных автомобильных аварий.

«Были времена, что Уильям приходил домой в Анмер Холл и плакал, когда рассказывал истории о том, что он видел в тот день. Или, что еще хуже, он хранил молчание, похоронив свои чувства, чтобы он мог действовать и как пилот, и как старший член королевской семьи. Затем были периодические вспышки гнева», — рассказывала Кейт Миддлтон своему другу детства, как говорится в новой книге о членах королевской семьи «Братья и жены: Внутри частной жизнь Уильяма, Кейт, Гарри и Меган».

В книге также упомянуто о ссорах между Уильямом и принцем Чарльзом из-за того, какие обязанности должен выполнять будущий король Великобритании. Отец и сын конфликтовали так громко, что слуги старались не попадаться им на глаза.

В какой-то момент Кейт стала замечать, что супруг чувствует себя плохо и смогла вместе с Гарри убедить его обратиться за профессиональной помощью.

В новом подкасте «Prince William: Time to Talk» для Apple принц публично рассказал о боли, которую принесла ему служба в санитарной авиации. «Я чувствовал себя так, словно весь мир умирает. Как будто кто-то вставил ключ в замок и открыл его без моего разрешения. Я почувствовал адскую боль, хотя раньше никогда подобного не испытывал».