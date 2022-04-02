Уилл Смит вышел из Американской киноакадемии после инцидента на «Оскаре»

Конфликт произошёл из-за неудачной шутки Криса Рока о причёске жены Уилла Смита. Она пришла на торжественное мероприятие побритой налысо — и стала объектом для острот.

«Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет "Солдат Джейн-2"»— сказал Рок. После этого Уилл Смит поднялся на сцену и ударил его по лицу. Ведущий отшутился, а звезда «Короля Ричарда» в грубой форме требовал не упоминать имя его жены.

После церемонии Уилл Смит и ведущий помирились. Артисты во всём разобрались и конфликт развития не получил. Однако последствия случившегося весьма серьезны.

«Перемены требуют времени, и я полон решимости сделать все возможное, чтобы никогда больше не позволить насилию взять верх над разумом,» — говорит Уилл Смит.