«Отомщу за мать»: Уилл Смит заявил, что хотел расправиться с отцом

Однако, несмотря на яркость обложки, содержание книги порой достаточно мрачное. Так, например, одной из историй, рассказанной Смитом, была ситуация, в которой он пишет про физическое насилие, применяемое его отцом — Уиллардом Кэрролом Смитом по отношению к его матери Кэролайн Брайт.

Отрывки материалов из еще не вышедшей в продажу книги опубликовало американское издание People.

«Когда мне было девять лет, я видел, как мой отец так сильно ударил мою мать по голове, что она упала. Я видел, как она плевалась кровью», — описывает свои тяжелые детские воспоминания Уилл в своих мемуарах.

Наблюдая за картинами проявления агрессии со стороны отца, еще совсем маленького Уилла посещали страшные мысли.

«Ребёнком я всегда говорил себе, что однажды отомщу за свою мать. Что, когда я буду достаточно большим, когда я буду достаточно сильным, когда я больше не буду трусом, я убью его», — вспоминает свои мысли Уилл.

Актер рассказывает, что детская травма до сих пор не отпустила его, и он так и не смог заставить себя испытывать теплые чувства к своему отцу. Даже когда тот был болен раком и Уилл заботился о нем, сыну так и не удалось простить своего отца.

Уилл Смит-старший умер в 2016 году.