«Отомщу за мать»: Уилл Смит заявил, что хотел расправиться с отцом
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Фото: ImagePressAgency/face to face
На днях 53-летний Уилл Смит готовится выпустить книгу под названием «Уилл», в которой подробно расскажет о своей жизни. Актер писал мемуары около двух лет, в этом ему помогал писатель Марк Менсон, известный по таким книгам, как «Тонкое искусство пофигизма» и «Мужские правила».
В своем Instagram-аккаунте Уилл Смит уже давно показал подписчикам, как будет выглядеть созданная им книга.
Однако, несмотря на яркость обложки, содержание книги порой достаточно мрачное. Так, например, одной из историй, рассказанной Смитом, была ситуация, в которой он пишет про физическое насилие, применяемое его отцом — Уиллардом Кэрролом Смитом по отношению к его матери Кэролайн Брайт.
Отрывки материалов из еще не вышедшей в продажу книги опубликовало американское издание People.
«Когда мне было девять лет, я видел, как мой отец так сильно ударил мою мать по голове, что она упала. Я видел, как она плевалась кровью», — описывает свои тяжелые детские воспоминания Уилл в своих мемуарах.
Наблюдая за картинами проявления агрессии со стороны отца, еще совсем маленького Уилла посещали страшные мысли.
«Ребёнком я всегда говорил себе, что однажды отомщу за свою мать. Что, когда я буду достаточно большим, когда я буду достаточно сильным, когда я больше не буду трусом, я убью его», — вспоминает свои мысли Уилл.
Актер рассказывает, что детская травма до сих пор не отпустила его, и он так и не смог заставить себя испытывать теплые чувства к своему отцу. Даже когда тот был болен раком и Уилл заботился о нем, сыну так и не удалось простить своего отца.
Уилл Смит-старший умер в 2016 году.