«Серьезной мечты создать новую семью у меня нет!» Надежда Бабкина — о тяжелом характере и семье

В другой раз, будущей артистке захотелось прокатиться на отцовском мотоцикле с коляской. Она решила угнать отцовский, еще военных времен, поехали кататься вместе с братом, но за ребятами погналась милиция. «Я не знала, как остановить мотоцикл. Сказала брату — прыгай. Пришлось прыгать следом. Мотоцикл улетел в Волгу. К счастью, его достали и он продолжил ездить. Но пришлось во всем признаться папе».

Надежда не стала отрицать, что характер у нее тяжелый. «Нет никого, кто прошел бы со мной по жизни. Поговаривают, что Бабкина — ужасный человек, грубая, деспотичная, неадекватная, властная. А я не стану спорить!» — отрезала певица.

Народной артистке тяжело пришлось с таким характером в личной жизни. Она призналась, что больше не ищет достойного мужчину.

«Все происходит как-то само. Будешь искать, запутаешься в трех соснах. Серьезной мечты создать новую семью у меня нет. Зачем обременять кого-то своим присутствием? Я не подарок. Рядом со мной находятся только те, кто может меня выдержать, понять, почему я иной раз взбрыкиваю, сержусь или плачу», — поведала звезда.