«Удивительный мужик»: Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем

35-летняя Мария Кожевникова является активным пользователем соцсетей и часто делится в своем инстаграме лайфхаками по воспитанию сыновей, хвастается результатами преображения и демонстрирует эффектные образы. Однако если наследников еще можно увидеть в микроблоге, то вот супруг актрисы практически там не появляется. Поклонники сначала решили, что Мария специально прячет своего благоверного, чтобы не давать поводов для слухов и сплетен, но оказалось, что глава семейства просто не любит позировать на камеру.

И все же в этот раз мужчина, видимо, решил сделать исключение. Супруги сейчас отдыхают в Краснодарском крае и с удовольствием открывают для себя отечественные красоты.