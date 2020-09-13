«Удивительный мужик»: Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем
Фото: Instagram/ @mkozhevnikova
35-летняя Мария Кожевникова является активным пользователем соцсетей и часто делится в своем инстаграме лайфхаками по воспитанию сыновей, хвастается результатами преображения и демонстрирует эффектные образы. Однако если наследников еще можно увидеть в микроблоге, то вот супруг актрисы практически там не появляется. Поклонники сначала решили, что Мария специально прячет своего благоверного, чтобы не давать поводов для слухов и сплетен, но оказалось, что глава семейства просто не любит позировать на камеру.
И все же в этот раз мужчина, видимо, решил сделать исключение. Супруги сейчас отдыхают в Краснодарском крае и с удовольствием открывают для себя отечественные красоты.
«Удивительный̆ мужик меня вывез в Геленджик. Уговорила мужа на фото. P.S. Впервые здесь, все ничего, но если край̆ вложится еще чуть-чуть в эту самую длинную набережную в мире, то европейские курорты будут иметь реального соперника на рынке и не только для российского туриста», - подписала Кожевникова снимок, на котором позирует вместе с супругом и сыном.
«Красивый муж», «Какая дружная и счастливая семья», «Красивая семья», «Муж красавчик!», «Сын похож на маму», «Очень гармоничная пара», «Счастья вам! Вы невероятные», «Ого! Мы впервые видим вашего мужа!», «Муж замечательный, жена и сын под стать», «Вместе вы сила», «Вы все очень похожи», «Вы прямо светитесь от счастья», - высказали свое мнение поклонники и пожелали звездному семейству хорошего отдыха.
Фото: Instagram/ @mkozhevnikova
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