«Учительница влепила жвачку мне в волосы»: Ксения Бородина поделилась неприятным детским воспоминанием

«У меня в ее возрасте были один в один Волосы, а во 2 классе, я жевала жвачку на уроке, Учитель увидев это, велела выплюнуть, я послушно это сделала, после чего она мне жвачку в Волосы влепила. пришлось отрезать((( вот раньше времена были))) это сейчас смешно вспоминать такое, а на самом деле шок(( ну ничего Волосы не Зубы отросли быстро», — заявила Бородина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).