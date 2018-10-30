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«Учительница влепила жвачку мне в волосы»: Ксения Бородина поделилась неприятным детским воспоминанием

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Бородина

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35-летняя телеведущая Ксения Бородина призналась, что в детстве ей пришлось пережить жестокий поступок учительницы.

Ксения Бородина воспитывает двух дочек и всегда резко отвечает хейтерам на любые нападки в сторону девочек. А недавно телезвезда рассказала, как в школьном возрасте сама оказалась жертвой жестокой учительницы и не могла никак ответить. Ксения вспомнила об этом, рассказав об уходе за длинными волосами старшей дочери Маруси.

«У меня в ее возрасте были один в один Волосы, а во 2 классе, я жевала жвачку на уроке, Учитель увидев это, велела выплюнуть, я послушно это сделала, после чего она мне жвачку в Волосы влепила. пришлось отрезать((( вот раньше времена были))) это сейчас смешно вспоминать такое, а на самом деле шок(( ну ничего Волосы не Зубы отросли быстро», — заявила Бородина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Подписчики Ксении тут же раскритиковали поступок учительницы, которую, по их мнению, должны были и вовсе за это уволить: «Жвачку в волосы ребенку? Что за жесть», «Жуть! А если бы ребенок, например, ручку на столе крутил, она бы ее в руку всадила?!», «Кошмар! Вот учитель». А вы согласны с мнением фолловеров Бородиной?

Фото и видео: Instagram

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