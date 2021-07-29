Ученый с мышцами: Наталья Андрейченко показала редкое фото 39-летнего красавца сына

Дмитрий носит фамилию отчима Максимилиана Шелла. Его биологический отец Максим Дунаевский в интервью рассказывал, что не возражал против того, чтобы режиссер усыновил его ребенка. «Он заботился о нем, обеспечивал, оплачивал обучение. Почему я должен был быть против?» — говорил композитор.

Наталья Андрейченко была четвертой женой маэстро. Сейчас он состоит в браке седьмой раз. Причиной их расставания стало увлечение Дунаевского другой женщиной. Этот роман стал полной неожиданностью для актрисы и она тяжело переживала уход мужа.