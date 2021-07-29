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Ученый с мышцами: Наталья Андрейченко показала редкое фото 39-летнего красавца сына

Звезда фильмов «Сибириада», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Леди Макбет Мценского уезда» и других гордится своими детьми. Фото сына и дочери изредка мелькают на странице матери, но в таком виде Наталья Андрейченко презентовала сына впервые.
Ученый с мышцами: Наталья Андрейченко показала редкое фото 39-летнего красавца сына

Наталья Андрейченко дважды была замужем — за композитором Максимом Дунаевским и американским актером и режиссером Максимилианом Шеллом. И от каждого супруга у нее есть по ребенку. Сын Дмитрий родился в ноябре 1982 года, а дочь Анастасия — в 1989-м.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Андрейченко в роли Мэри Поппинс

Фото: Кадр фильма

В личном блоге актриса опубликовала фото сына. Она похвасталась успехами Дмитрия в работе над своим телом.

«Мой сын Димитрий. Магистр экономических наук, банкир. И он получил второе высшее образование цифрового маркетолога! В данный момент пишет еще одну диссертацию! Он отправил мне эту фотографию. А я считаю, что он мог бы стать потрясающим актером или очень крутой моделью! Вы согласны со мной?», — подписала она снимок мускулистого красавца сына.

Дмитрий носит фамилию отчима Максимилиана Шелла. Его биологический отец Максим Дунаевский в интервью рассказывал, что не возражал против того, чтобы режиссер усыновил его ребенка. «Он заботился о нем, обеспечивал, оплачивал обучение. Почему я должен был быть против?» — говорил композитор.

Наталья Андрейченко была четвертой женой маэстро. Сейчас он состоит в браке седьмой раз. Причиной их расставания стало увлечение Дунаевского другой женщиной. Этот роман стал полной неожиданностью для актрисы и она тяжело переживала уход мужа.

Фото и видео: Instagram, кадры фильмов, Anatoly Lomohov/ Global Look press, East News

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