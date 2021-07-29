Ученый с мышцами: Наталья Андрейченко показала редкое фото 39-летнего красавца сына
Наталья Андрейченко дважды была замужем — за композитором Максимом Дунаевским и американским актером и режиссером Максимилианом Шеллом. И от каждого супруга у нее есть по ребенку. Сын Дмитрий родился в ноябре 1982 года, а дочь Анастасия — в 1989-м.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр фильма
В личном блоге актриса опубликовала фото сына. Она похвасталась успехами Дмитрия в работе над своим телом.
«Мой сын Димитрий. Магистр экономических наук, банкир. И он получил второе высшее образование цифрового маркетолога! В данный момент пишет еще одну диссертацию! Он отправил мне эту фотографию. А я считаю, что он мог бы стать потрясающим актером или очень крутой моделью! Вы согласны со мной?», — подписала она снимок мускулистого красавца сына.
Дмитрий носит фамилию отчима Максимилиана Шелла. Его биологический отец Максим Дунаевский в интервью рассказывал, что не возражал против того, чтобы режиссер усыновил его ребенка. «Он заботился о нем, обеспечивал, оплачивал обучение. Почему я должен был быть против?» — говорил композитор.
Наталья Андрейченко была четвертой женой маэстро. Сейчас он состоит в браке седьмой раз. Причиной их расставания стало увлечение Дунаевского другой женщиной. Этот роман стал полной неожиданностью для актрисы и она тяжело переживала уход мужа.
Фото и видео: Instagram, кадры фильмов, Anatoly Lomohov/ Global Look press, East News
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram