Учеба на антиквара, любовь к «Властелину колец», танцы на улице и другие любопытные факты о Лукерье Ильяшенко

Звезда фильма «Танцы насмерть» Лукерья Ильяшенко достаточно редко раскрывает детали своей жизни и не говорит о личном — она до сих пор скрывает давний роман с главным редактором журнала Maxim Александром Маленковым. Но другие, не менее забавные и интригующие факты о себе Лукерья все же рассказала в интервью порталу WMJ.ru.

«В 13 лет мы с подружкой подрабатывали летом в магазине: упаковывали продукты на кассе и отдавали их покупателям. А когда мне было 16 лет, я собрала своих однокурсниц по балетному училищу и сказала: «Девчонки, негоже сидеть на шее у родителей, пойдемте работать!» И мы решили танцевать хип-хоп на улице. Я взяла у мамы бумбокс, вставила туда батарейки и кассету с музыкой — помню, мы выступали под The Prodigy и The Chemical Brothers. Еще у нас были стулья, которые мы сами везли на метро, и картонка в качестве танцпола. Мы устраивали представление из пяти номеров прямо на Новом Арбате. Нас гоняли полицейские, но мы все равно танцевали и получали за это деньги!» — поведала актриса.