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Учеба на антиквара, любовь к «Властелину колец», танцы на улице и другие любопытные факты о Лукерье Ильяшенко

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я выбрал вместо рекламы.
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Лукерья Ильяшенко

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29-летняя актриса Лукерья Ильяшенко откровенно рассказала о своем детстве и юности, а также о планах на будущее.

Звезда фильма «Танцы насмерть» Лукерья Ильяшенко достаточно редко раскрывает детали своей жизни и не говорит о личном — она до сих пор скрывает давний роман с главным редактором журнала Maxim Александром Маленковым. Но другие, не менее забавные и интригующие факты о себе Лукерья все же рассказала в интервью порталу WMJ.ru.

«В 13 лет мы с подружкой подрабатывали летом в магазине: упаковывали продукты на кассе и отдавали их покупателям. А когда мне было 16 лет, я собрала своих однокурсниц по балетному училищу и сказала: «Девчонки, негоже сидеть на шее у родителей, пойдемте работать!» И мы решили танцевать хип-хоп на улице. Я взяла у мамы бумбокс, вставила туда батарейки и кассету с музыкой — помню, мы выступали под The Prodigy и The Chemical Brothers. Еще у нас были стулья, которые мы сами везли на метро, и картонка в качестве танцпола. Мы устраивали представление из пяти номеров прямо на Новом Арбате. Нас гоняли полицейские, но мы все равно танцевали и получали за это деньги!» — поведала актриса.

Также Лукерья рассказала, что ей абсолютно не понравились дебютные съемки, что с первого гонорара в театре она купила маме норковую шубу, что ее кинокумиры — Елена Лядова, Гэри Олдман и Тильда Суинтон, — а также о своей учебе на антиквара и детской любви к творчеству Толкиена. Кстати, скоро Ильяшенко можно будет вновь увидеть на телеэкранах — она сыграла одну из ролей в сериале «Поселенцы» телеканала НТВ.

Фото и видео: Instagram

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