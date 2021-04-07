Участники шоу «Маска» боятся общаться друг с другом из-за огромных штрафов

Шоу «Маска» в последнее время спровоцировало немало скандалов – то певицу Азизу довели до слёз, то Марину Кравец незаслуженно выгнали, а в социальных сетях и вовсе поговаривают, что все шоу – постановка.

Издание «Собеседник» нашел очевидца, который заявил, что участники очень боятся, что их раскроют – за это полагаются крупные штрафы, и не общаются друг с другом за кулисами.

«Это правда, что никто из участников не знает, кто скрывается за той или иной маской. Все гримерки находятся в разных частях площадки. Поэтому никто из героев без грима друг с другом не пересекается», – говорит информатор издания.

Он отмечает, что очень часто участники узнают о том, кто был под масками, по телевизору, как и зрители.

«Конечно, участники видятся друг с другом за кулисами, перед выступлением или после выступления, – продолжает наш информатор. – Бывает, пересекаются друг с другом в лифте. Но даже в этот момент они просто молчат, ожидая, когда двери лифта откроются. Порой доходит до абсурда. Если кто-то помашет другому рукой, чтобы поприветствовать, другой может запросто отвернуться. Особенно неприветливые в проекте девушки – они боятся, что их разгадают, поэтому ни с кем не идут на контакт».