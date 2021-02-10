Участника проекта «Замуж за Бузову» обвинили в мошенничестве на 18 миллионов рублей

В июле психолог передала мужчине с Гребениной 18 миллионов рублей под обещание в сентябре вернуть 20 миллионов (с процентами). Несколько месяцев заемщики увиливали от выплаты долга. Девушка обратилась в полицию.

В правоохранительных органах, в свою очередь, подтвердили, что Песенников занимается мошеннической деятельностью. После проверки Следственного комитета возбудили уголовное дело. Песенников и его сообщница находятся под домашним арестом до суда.

Напомним, в шоу «Замуж за Бузову» Песенников был указан как генеральный директор Business Consulting.

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