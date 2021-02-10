Участника проекта «Замуж за Бузову» обвинили в мошенничестве на 18 миллионов рублей
Фото: instagram.com/pesennikov
По ее словам, она стала жертвой Песенникова. Евгения уточнила, что была знакома с Песенниковым, они вместе учились на одном факультете в МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2020 году, по ее словам, молодой человек вовлек ее в авантюру. Он пообещал ей большой заработок за участие в «отработанной бизнес-схеме». Партнершей Березы стала Елена Гребенина, на которую оформили договор займа.
В июле психолог передала мужчине с Гребениной 18 миллионов рублей под обещание в сентябре вернуть 20 миллионов (с процентами). Несколько месяцев заемщики увиливали от выплаты долга. Девушка обратилась в полицию.
В правоохранительных органах, в свою очередь, подтвердили, что Песенников занимается мошеннической деятельностью. После проверки Следственного комитета возбудили уголовное дело. Песенников и его сообщница находятся под домашним арестом до суда.
Напомним, в шоу «Замуж за Бузову» Песенников был указан как генеральный директор Business Consulting.
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Фото: Instagram/@pesennikov
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