Участник «Танцев со звездами» Валерий Николаев впервые рассказал о маленьком сыне

В 2014 году Николаев женился на воздушной гимнастке Эльмире Земсковой, которая младше его на 19 лет. Для актера это четвертый брак. У Валерия и Эльмиры родился сын, и ему уже 7 месяцев.

О желании стать отцом второй раз Николаев заявлял еще в 2015 году, но с важным событием супруги решили не спешить. У Валерия также есть взрослая дочь от Ирины Апексимовой. На Ирине Валерий женился в 1988 году. В 1994 году у них родилась дочь. Дарье уже 27 лет, и она тоже стала актрисой. В 2015 году она окончила Школу-студию МХАТ, после чего начала покорять театральную сцену. Сейчас дочь Николаева служит в Театре на Таганке.