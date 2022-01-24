Участник «Танцев со звездами» Валерий Николаев впервые рассказал о маленьком сыне
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Фото: пресс-служба
Отвечая на вопросы жюри о сложностях подготовки танцевального номера с партнершей Александрой Акимовой, Николаев рассказал, что только на площадке у них летают искры, а дома его ждет жена и ребенок. «Меня дома ждет жена и семимесячный сын. Так что на репетициях между нами с партнершей Сашей Акимовой летают искры, но после мы расходимся по домам», — разоткровенничался Валерий.
В 2014 году Николаев женился на воздушной гимнастке Эльмире Земсковой, которая младше его на 19 лет. Для актера это четвертый брак. У Валерия и Эльмиры родился сын, и ему уже 7 месяцев.
О желании стать отцом второй раз Николаев заявлял еще в 2015 году, но с важным событием супруги решили не спешить. У Валерия также есть взрослая дочь от Ирины Апексимовой. На Ирине Валерий женился в 1988 году. В 1994 году у них родилась дочь. Дарье уже 27 лет, и она тоже стала актрисой. В 2015 году она окончила Школу-студию МХАТ, после чего начала покорять театральную сцену. Сейчас дочь Николаева служит в Театре на Таганке.
Фото: GlobalLookPress, пресс-служба