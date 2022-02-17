Участник нового сезона шоу «Холостяк» Александр Гранков: «На съемках я влюблялся и отдыхал»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/sanek
Александру Гранкову 27 лет, и пока он не так известен, как участники предыдущих сезонов «Холостяка». Известно, что Александр окончил МГУ и учился в Лондоне. Он бизнесмен, владеет фермой и конюшней в Подмосковье и живет в большом поместье.
Здесь Гранков собрал журналистов, чтобы рассказать, как проходили съемки, как он решился на участие в шоу и чего ждет от него в будущем.
Над тем, согласиться ему на съемки или нет, Александр раздумывал больше месяца. «Однажды мне девушка задала вопрос, хочу ли я участвовать. И пока мы разговаривали, нас все время фотографировали. Сначала я подумал, что это ее фотограф, но оказалось, что это был сотрудник телеканала. Вопрос о том, стану ли я сниматься в "Холостяке", во второй раз я услышал уже позже», — рассказывает он.
Александр признался, что, по меркам его родителей, он опаздывает с тем, чтобы завести семью: «И хотя я сам считаю себя юным, я готов к серьезным отношениям».
Гранков непубличный человек, но внимание к себе его не смущает. «Это для меня все в новинку, но быть на виду мне несложно», — говорит он.
На вопрос, чем ему запомнились съемки, бизнесмен отвечает предельно честно: «Я отдыхал, наслаждался природой, влюблялся. Техническая сторона — это была не моя забота. Кстати, каким-то чудесным образом я всегда получал те свидания, какие хотел. Стоило мне только обмолвиться, что неплохо бы устроить с конкретной девушкой конкретное свидание, как спустя какое-то время получал его», — с улыбкой рассказал он.
О том, кто в финале шоу получит заветную розу победительницы, зрители узнают совсем скоро.
Фото и видео: Passion.ru, Instagram