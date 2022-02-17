Участник нового сезона шоу «Холостяк» Александр Гранков: «На съемках я влюблялся и отдыхал»

Александр признался, что, по меркам его родителей, он опаздывает с тем, чтобы завести семью: «И хотя я сам считаю себя юным, я готов к серьезным отношениям».

Гранков непубличный человек, но внимание к себе его не смущает. «Это для меня все в новинку, но быть на виду мне несложно», — говорит он.

На вопрос, чем ему запомнились съемки, бизнесмен отвечает предельно честно: «Я отдыхал, наслаждался природой, влюблялся. Техническая сторона — это была не моя забота. Кстати, каким-то чудесным образом я всегда получал те свидания, какие хотел. Стоило мне только обмолвиться, что неплохо бы устроить с конкретной девушкой конкретное свидание, как спустя какое-то время получал его», — с улыбкой рассказал он.

О том, кто в финале шоу получит заветную розу победительницы, зрители узнают совсем скоро.