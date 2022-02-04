Участник группы «На-На» Вячеслав Жеребкин рассказал о ревности первой жены и атаках фанаток
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Это сейчас Вячеслав Жеребкин многодетный отец, у бас-гитариста группы «На-На» шестеро детей. А когда-то, пока его первая жена ждала его дома, музыкант в бешеном графике катался по гастролям и буквально терпел домогательства фанаток, сходивших с ума по артистам бойзбенда.
Музыкант рассказал Борису Корчевникову про забавный и очень стыдный для него случай, как во время концерта группа выступала в сетчатых комбинезонах, практически прозрачных, а под ними ничего не было одето.
«Под этой сеткой ничего не было. Мы были нагие. Многие залезали под костюм… Когда я ходил по залу, те, кто стеснялся, просто за попу гладили, а другие – самые наглые девушки – залезали под сеточку. Тут, конечно, я немножко нервничал. Прямо под сеточку, а там ничего нет. И они прямо… Ну вот, было очень сложно – и петь, и отбиваться. Я очень комплексовал, а публика неистовствовала, когда мы вот так выходили», — смущаясь рассказал музыкант.
Несмотря на то, что Вячеслав уже был женат на своей первой супруге Любе, по контракту ей было запрещено появляться рядом с мужем, а ему, как и другим артистам группы, — афишировать свой статус. Продюсер группы «На-На» однажды сказал Жеребкину: «Слава богу, что у тебя есть жена, но давай сделаем так, чтобы она не появлялась на нашем поле».
О ревности супруги музыкант, кончено же, догадывался, несмотря на то, что она этого не показывала и принимала правила игры. «Мы должны быть свободными, чтобы у каждой девушки была надежда. Это были правила игры. Конечно, Люба ревновала. Она очень такая скрытная по характеру, но я думаю, что она ревновала, но виду не показывала. Я старался не давать поводы для ревности. Моя единственная слабость была — выпивка», — признался Жеребкин.
Музыкант рассказал, что несмотря на то, что период был трудный, они с первой женой с ним удачно справлялись и даже не ругались особо.
Фото: GlobalLookPress, Instagram