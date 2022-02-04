Участник группы «На-На» Вячеслав Жеребкин рассказал о ревности первой жены и атаках фанаток

«Под этой сеткой ничего не было. Мы были нагие. Многие залезали под костюм… Когда я ходил по залу, те, кто стеснялся, просто за попу гладили, а другие – самые наглые девушки – залезали под сеточку. Тут, конечно, я немножко нервничал. Прямо под сеточку, а там ничего нет. И они прямо… Ну вот, было очень сложно – и петь, и отбиваться. Я очень комплексовал, а публика неистовствовала, когда мы вот так выходили», — смущаясь рассказал музыкант.

Несмотря на то, что Вячеслав уже был женат на своей первой супруге Любе, по контракту ей было запрещено появляться рядом с мужем, а ему, как и другим артистам группы, — афишировать свой статус. Продюсер группы «На-На» однажды сказал Жеребкину: «Слава богу, что у тебя есть жена, но давай сделаем так, чтобы она не появлялась на нашем поле».