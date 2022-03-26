Участник группы Foo Fighters Тейлор Хокинс умер в возрасте 50 лет

Тейлор Хокинс был найден без сознания в гостиничном номере в Боготе, Колумбия. Там группа должна была выступить на популярном музыкальном фестивале, но по невыясненным на данный момент причинам, басист скончался.

Foo Fighters объявили об отмене своего выступления в связи со сложившейся ситуацией.

«Семья Foo Fighters опустошена трагической и безвременной потерей нашего любимого Тейлора Хокинса. Его музыкальный дух и заразительный смех будут жить со всеми нами вечно. Наши сердца обращены к его жене, детям и семье, и мы просим относиться к их частной жизни с максимальным уважением в это невообразимо трудное время», — обратился к поклонникам лидер группы Дэвид Грол от лица всего коллектива.