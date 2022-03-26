Участник группы Foo Fighters Тейлор Хокинс умер в возрасте 50 лет
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Picture-alliance
Тейлор Хокинс был найден без сознания в гостиничном номере в Боготе, Колумбия. Там группа должна была выступить на популярном музыкальном фестивале, но по невыясненным на данный момент причинам, басист скончался.
Foo Fighters объявили об отмене своего выступления в связи со сложившейся ситуацией.
«Семья Foo Fighters опустошена трагической и безвременной потерей нашего любимого Тейлора Хокинса. Его музыкальный дух и заразительный смех будут жить со всеми нами вечно. Наши сердца обращены к его жене, детям и семье, и мы просим относиться к их частной жизни с максимальным уважением в это невообразимо трудное время», — обратился к поклонникам лидер группы Дэвид Грол от лица всего коллектива.
Хокинс стал участником легендарного бойзбенда в 1997 году, когда первый барабанщик покинул группу. Музыкант родился в штате Техас в 1972 году, но в детском возрасте вместе с семьей перебрался в Калифорнию. Подростком Тейлор начал увлекаться музыкой и строить свою карьеру с участия в местной группе Sylvia в Южной Калифорнии. А затем получил работу у канадского певца Сасса Джордана, прежде, чем начать сотрудничать с Foo Fighters.
С 2005 года музыкант женат на Элисон Хокинс. Пара воспитывает двоих детей: Оливера и Аннабель.
Фото: Picture-alliance