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Участник группы Black Oak Arkansas Рики Ли Рейнольдс умер в возрасте 72 лет

В воскресенье утром скончался гитарист известной американской рок-группы Black Oak Arkansas Рики Ли Рейнольдс. О смерти музыканта сообщил его сын. Рики долгое время боролся с осложнениями после хронической болезни и находился в больнице.