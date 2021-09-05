Участник группы Black Oak Arkansas Рики Ли Рейнольдс умер в возрасте 72 лет
В воскресенье утром скончался гитарист известной американской рок-группы Black Oak Arkansas Рики Ли Рейнольдс. О смерти музыканта сообщил его сын. Рики долгое время боролся с осложнениями после хронической болезни и находился в больнице.
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Слайд, который
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Фото: Getty Images
Рейнольдс был участником группы с самого начала ее основания в 1963 году. На тот момент коллектив имел название The Knowbody Else.
Black Oak Arkansas Hey Y'all - Live At Royal Albert Hall 1970
В начале 70-х музыканты поменяли название на Black Oak Arkansas и добились большого успеха, подарив миру такие хиты как «Uncle Lijiah», «Lord Have Mercy on My Soul», «When Electricity Came to Arkansas».
Основное название группы произошло от города, в котором родились и выросли участники коллектива.
Фото и видео: Getty Images, Youtube