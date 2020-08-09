Участник «Битвы экстрасенсов» проиграл суд журналистам, «оставившим его без клиентов»

Участник «Битвы экстрасенсов» Намтар Энзигаль не по своей воле стал одним из участников нашумевшего фильма Бориса Соболева «Идущие к черту». Телевизионщики решили проверить его экстрасенсорные способности и пригласили Намтара, чтобы тот по фотографии определил, что произошло с хозяином одной из квартир. Весь процесс снимался на скрытую камеру, о чем Энзигаль не подозревал. Маг, некромант и демонолог рассказал съемочной группе, что в исчезновении человека виноваты черные риелторы, которые убили хозяина квартиры, и обещал наслать на злодеев проклятье за определенную сумму.