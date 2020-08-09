Участник «Битвы экстрасенсов» проиграл суд журналистам, «оставившим его без клиентов»
Фото: Instagram / @namtarenzigall
Участник «Битвы экстрасенсов» Намтар Энзигаль не по своей воле стал одним из участников нашумевшего фильма Бориса Соболева «Идущие к черту». Телевизионщики решили проверить его экстрасенсорные способности и пригласили Намтара, чтобы тот по фотографии определил, что произошло с хозяином одной из квартир. Весь процесс снимался на скрытую камеру, о чем Энзигаль не подозревал. Маг, некромант и демонолог рассказал съемочной группе, что в исчезновении человека виноваты черные риелторы, которые убили хозяина квартиры, и обещал наслать на злодеев проклятье за определенную сумму.
Внезапно в комнату зашел человек с фотографии — сам автор фильма Борис Соболев. Конфуз был запечатлен на видео. Намтару такое отношение очень не понравилось, и он решил подать в суд на журналистов. По мнению экстрасенса, съемка велась незаконно. В суде он посетовал, что «клиенты после такого к нему не ходят», — передает Telegram-канал Mash. Энзигаль требовал от журналистов удалить, порочащий его честь фильм, но суд встал на сторону телевизионщиков: скрытая запись по закону допустима, если дело касается защиты общественных интересов.
Фото: Instagram/@namtarenzigall
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!