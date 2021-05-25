Участница Spice Girls рассказала, как отец в детстве защищал ее от нападения расистов

По словам Мел Би, мать заставляла отца носить ее, когда она была ребенком. «Мои самые ранние воспоминания о школе — я должна была бежать домой как можно быстрее, когда дети кричали вслед, а отец советовал сражаться за свои права», — добавила она.

Когда Мелани немного повзрослела, то чувствовала себя неуютно. К примеру, стилист обратился к начинающей звезде с вопросом, может ли она выпрямить кудрявые волосы. Соратницы по группе Джери Хорнер, Виктория Бекхэм, Мел Си и Эмма Бантон заступились за нее и сказали, что хотят отметить свои особенности. Мелани видит, как ситуация в индустрии развлечений меняется к лучшему с появлением большего разнообразия на экранах телевизоров.