Участница Spice Girls рассказала, как отец в детстве защищал ее от нападения расистов
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Фото: Instagram/@officialmelb
Она уточнила, что отец вынужден был защищаться от нападения расистов и носил ее на руках. «Шансов подвергнуться нападению с младенцем на руках было намного меньше», — уточнила она. 46-летняя артистка отметила, что родилась у белой матери-британки и чернокожего отца с карибского острова Невис. В годовщину убийства Джорджа Флойда она поделилась своим опытом борьбы с расизмом.
По словам Мел Би, мать заставляла отца носить ее, когда она была ребенком. «Мои самые ранние воспоминания о школе — я должна была бежать домой как можно быстрее, когда дети кричали вслед, а отец советовал сражаться за свои права», — добавила она.
Когда Мелани немного повзрослела, то чувствовала себя неуютно. К примеру, стилист обратился к начинающей звезде с вопросом, может ли она выпрямить кудрявые волосы. Соратницы по группе Джери Хорнер, Виктория Бекхэм, Мел Си и Эмма Бантон заступились за нее и сказали, что хотят отметить свои особенности. Мелани видит, как ситуация в индустрии развлечений меняется к лучшему с появлением большего разнообразия на экранах телевизоров.
Фото и видео: Instagram/@officialmelb
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